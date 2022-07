Leichenfund in Neckarstadt-West: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Mannheim. Nachdem am Montagabend in einer Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt-West ein Mann tot aufgefunden worden war, sind nun drei Männer in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, den 42-Jährigen getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, hatten die Behörden noch am Montagabend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Gefunden hatte den Toten ein Mitarbeiter einer Personalfirma, bei der der 42-Jährige beschäftigt war. Die Leiche wies Spuren stumpfer Gewalt auf.

Nach dem Fund einer Leiche in der Neckarstadt-West ermittelt jetzt die Polizei. © René Priebe

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 20, 23 und 49 Jahren. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen lokalisiert werden und wurden im Laufe des Dienstags durch Spezialkräfte der Polizei im Bereich Stuttgart und Herford (Nordrhein-Westfalen) festgenommen, wie die Behörden weiter informierten.

Im Lauf des Mittwochnachmittags wurden sie dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei polnischen Staatsangehörigen aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags.

Die Ermittlungen insbesondere zu den Todesumständen und den Hintergründen der Tat dauern an.