Kurzentschlossen zu den Toten Hosen in Mannheim

Mannheim. Zehn der 19 Open-Air-Konzerte der Jubiläumstournee der Toten Hosen sind ausverkauft. Aber für ihr Mini-Festival am Sonntag, 24. Juli, auf dem Mannheimer Maimarktgelände mit Indie-Deutschrock-Altmeister Thees Uhlmann und den Punkrockern Feine Sahne Fischfilet als gehaltvolles Vorprogramm gibt es auch für Kurzentschlossene noch Karten. Wie der örtliche Veranstalter Batschkapp auf Nachfrage mitteilt, kosten sie vor Ort am Haupteingang 75 Euro. Die Tageskasse öffne um 14 Uhr, so Sprecherin Doro Weikert. Sie rechnet mit 35 000 Besucherinnen und Besuchern – beim letzten Hosen-Gastspiel auf dem Maimarkt waren es 2018 „nur“ 30 000. Jeder Besucher könne einen halben Liter alkoholfreies Getränk in Plastikflasche oder im Tetrapak mitbringen.

Der Einlass fürs Publikum ist ab 16.30 Uhr geplant. Um 18 Uhr eröffnet Ex-Tomte-Sänger Uhlmann den musikalischen Teil des Tages mit einer halbstündigen Show voller Ohrwürmer wie „Avicii“ oder „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“. „Zurück in unserer Stadt“ melden sich um 18.50 Uhr die Mecklenburger Kronprinzen des Deutschpunk um Frontmann Monchi, die 45 Minuten lang Vollgas geben wollen.

Die Hauptattraktion aus Düsseldorf soll um 20.15 Uhr starten. der neuerdings 60-jährige Campino, Andy, Breiti, Kuddel und Vom haben auf der „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“ viel vor: Abend für Abend stehen mehr als 30 Songs auf dem Programm. Darunter unerlässliche Hits und Klassiker wie „Hier kommt Alex“, „Liebeslied“ oder „Tage wie diese“, aber auch starke neue Nummern vom Jubiläums-Best-of-Album wie „Alle sagen das“ oder „112“.

Es wird zur Anfahrt per Rad oder den Öffentlichen geraten (Sonderfahrten unter rnv-online.de oder www.vrn.de). Vorverkaufstickets gelten im Verkehrsverbund als Fahrschein. Unter eventim.de können sie über ticketdirect auch kurzfristig zuhause ausgedruckt werden. Die Xaver-Fuhr-Straße wird laut Stadt ab 12 Uhr von der Hans-Thoma-Straße bis Tor 2 gesperrt, um die Besucherströme flüssig und sicher zu halten.



