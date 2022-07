Lindenhof feiert im Lanz-Park – Gringo Mayer singt Samstagabend kurpfälzisch

Mannheim. Ein kleiner Schauer am Samstagmittag schreckt die Besucherinnen und Besucher des Lanz-Park-Festes nicht ab. Alle, so scheint es, sind froh, dass das Familienevent auf dem Lindenhof endlich – nach Pandemie bedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren – wieder stattfindet. 36 Stände haben sich im kleinen Park an der Meerfeldstraße neben der historischen Lanz-Kapelle postiert. Es ist ein bunter Mix aus Hobbykünstlern, die Kleidung, Schmuck, Taschen, Seifen verkaufen, Parteien, Bürgerinitiativen, Vereinen und Einrichtungen wie dem Karnevalsverein Grokageli, Fröbel-Kindergarten und Seniorenservice Avendi sowie dem Buchladen Lindenhof und der Zahnarztpraxis Wißmeier. Und die Hüpfburg darf natürlich auch nicht fehlen.

Für Essen und Trinken sorgen unter anderem die drei Lindenhofer Café-Restaurants „Die Metzgerei“, „Unsers“ und Agata sowie aus dem benachbarten Neckarau das Estragon. Organisiert wird das Fest, das am heutigen Samstag sowie am Sonntag stattfindet, vom Gewerbeverein Lindenhof sowie der Bürger-Interessen-Gemeinschaft BIG. Den Startschuss geben am Samstag Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sowie die Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Zimmer, die die Bedeutung des Ehrenamtes herausstellen, ohne die solche Feste wie dieses nicht möglich sei. Am Abend ab 21 Uhr gehört die Bühne dem gebürtigen Ludwigshafener und Wahl-Mannheimer Gringo Mayer, der Blues auf kurpfälzisch singt, weshalb seine Lieder auch heißen „Nimmi Normal“, „Allahopp“ und „Monnemer Dreck“.

36 Stände haben sich im kleinen Park an der Meerfeldstraße neben der historischen Lanz-Kapelle postiert. © Stefanie Ball

Den Sonntag läutet um 10:30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst ein, später finden am Stand des Buchladen Lindenhof Lesungen für Kinder statt und in der Lanz-Kapelle um 13:45 Uhr eine Besichtigung, während auf der Bühne um 15 Uhr gezaubert wird. An den Ständen gibt es zudem das ein oder andere zu gewinnen, bei der CDU zum Beispiel eine Fahrt für zwei Personen nach Straßburg. Dafür muss allerdings erst ein Quiz gelöst werden. Eine der zwölf Fragen lautet: Wie viele der 16 Bundesländer beginnen mit „B“? Na, wissen Sie’s? Dann ab zum Lanz-Park, der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Sonntagnachmittag gezogen.

