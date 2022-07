Die letzten ihrer Art im Südwesten: Feldhamster in Mannheim ausgewildert

Mannheim. Ab in die Freiheit! In diesen Tagen ist es wieder so weit. Die im Heidelberger Zoo gezüchteten Feldhamster werden mit Eintritt der Geschlechtsreife in Mannheim-Straßenheim in die Freiheit entlassen. Der Grund für das aufwendige Projekt: Die Tiere sind extrem gefährdet, die Population in Mannheim ist die letzte in Baden-Württemberg.

„Wir haben dieses Jahr bis jetzt 166 Tiere ausgewildert“, berichtet Biologe Ulrich Weinhold, der Zuchtprogramm und Auswilderungen im Auftrag der Stadt Mannheim betreut. Obwohl der Wildtier-Experte und sein Team im vergangenen Jahr 1400 Baue in Straßenheim gezählt haben, ist er in Sorge. „Durch den Klimawandel hatten wir in diesem Jahr die früheste Ernte, die es jemals in Baden-Württemberg gab. Dadurch haben es die Tiere sehr schwer. Ihnen fehlt Nahrung und vor allem Deckung.“

Feldhamster im Bösfeld in Mannheim ausgewildert Vorsichtig wird der Feldhamster in ein Erdloch gehoben. Als Vorrat gibt es noch einen Apfel. © bierlein

Immerhin: Die Stadt hat sich verpflichtet dauerhaft für den Erhalt des Feldhamsters in Mannheim zu sorgen. Im Video zu sehen: Praktikant Ben (18), der die Hamster in die Freiheit entlässt.