Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Geldautomat im Mannheimer Stadtteil Feudenheim Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen im Mannheimer Stadtteil Feudenheim einen Geldautomaten gesprengt. Eine Großfahndung blieb erfolglos. Das Gebäude wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt.

Parklets sollen in ganz Mannheim dauerhaft erlaubt werden: Händler und Autofahrer regen sich über den Verlust von Parkplätzen auf, andere freuen sich über mehr Sitzgelegenheiten an der frischen Luft: Wie die Stadt Mannheim Parklets dauerhaft etablieren will.

Warum im gesperrten Mannheimer Fahrlachtunnel noch Licht brennt: Obwohl der Fahrlachtunnel bereits seit Monaten vollgesperrt ist, ist das Licht in den Röhren nicht abgeschaltet. Die Stadt erklärt, warum das so ist.

Brand auf Mannheimer Uniklinikgelände - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung: Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend aufgrund eines Brandes auf dem Gelände des Mannheimer Uniklinikums im Einsatz gewesen.

Spatenstich für umstrittenes Wohnprojekt in Ludwigshafen-Ruchheim - OB Steinruck beleidigt: Startschuss für 146 Wohnungen in Ludwigshafen-Ruchheim und die Fronten bleiben verhärtet. Eine Bürgerinitiative fühlt sich übergangen, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wirbt um Verständnis - und wird beleidigt.

Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Mannheim in Haft: Das Amtsgericht Mannheim hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 59 Jahre alten Mann erlassen. Er soll zuvor auf einen anderen Mann geschossen und diesen schwer verletzt haben.

Am Wochenende wird es heiß - so bereiten sich Heidelberg, Mannheim und Co. vor: Meteorologen prognostizieren ab Sonntag eine Hitzewelle. Die Kommunen in der Region kämpfen mit den Folgen, insbesondere die Städte ächzen unter der Überhitzung - und gehen ungewöhnliche Wege, um für Abkühlung zu sorgen.

Verlagerung bei Evobus - Mannheimer Abgeordnete wenden sich an Ministerpräsident Kretschmann: Evobus will einen Teil der Produktion nach Tschechien verlagern. Zwei Mannheimer Landtagsabgeordnete schreiben deswegen einen Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Was genau drin steht.

Zwischen Ladenburg und Friedrichsfeld: Ärger über Verzögerung bei L 597-Bau: Der Neubau der Landstraße L 597 von Friedrichsfeld nach Ladenburg verzögert sich deutlich. Statt Ende 2024 wird die Strecke erst 2026 befahrbar sein. Gründe dafür gibt es viele - großen Ärger auch.

