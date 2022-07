Brand auf Mannheimer Uniklinikgelände - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Mannheim. Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend gegen 21:50 Uhr aufgrund eines Brandes auf einem Gelände des Mannheimer Uniklinikums im Stadtteil Wohlgelegen im Einsatz gewesen. Der Brand brach nach ersten Polizeiangaben im Innern eines der Lagergebäude auf dem an die Cheliusstraße angrenzenden Geländes aus. Ein angrenzendes Silo mit Sauerstoff musste durch die Feuerwehr gekühlt werden, um eine Explosion zu vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das Feuer vollständig gelöscht worden war, stellten die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe zum Brandherd mehrere durchwühlte Spinde fest. Ob und was entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird jedoch auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Ob und was entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zur genannten Zeit Verdächtiges um das Gelände in der Cheliusstraße / Röntgenstraße gesehen haben, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Brand Gartenhausbrand in Mannheimer Kleingartenanlage Mehr erfahren