Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erneut Bombe auf Mannheimer Maulbeerinsel gefunden: Auf der Maulbeerinsel ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung hat gegen 19 Uhr begonnen.

Hohe Temperaturen in der Region erwartet: Der Sommer und mit ihm die Hitze haben den Süden Deutschlands fest im Griff. Wie das Wetter in den kommenden Tagen in Mannheim und der Region wird, ob die Nächte tropisch werden und wo es noch kühl ist.

Wo Ralf Eisenhauer Mannheim fahrradfreundlicher machen will: Der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Mannheimer Bürgermeister erzählt im Interview, was er aus drei Wochen Fortbewegung ohne Auto gelernt hat - und wo genau er in der Stadt nachbessern will.

Überfall auf Mannheimer Wettbüro: Ein Mann steht im dringenden Verdacht, ein am Kaiserring in Mannheim befindliches Wettbüro überfallen zu haben – seit Montag befindet sich der 29-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Notstand auf der rechten Abwehrseite: Durch Niklas Sommers Muskelfaserriss droht der SV Waldhof ohne gelernten Rechtsverteidiger in die Saison zu starten. Wie reagiert Sport-Geschäftsführer Tim Schork?

Wie Ludwigshafen junge Familien beim Kauf eines Wohngrundstücks bevorzugen will: Bauland in Ludwigshafen ist knapp und der Weg zum Eigenheim für viele Familien steinig. Von einer neuen Richtlinie sollen Menschen mit Kindern jetzt profitieren. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle.

So ist die Hauptversammlung von CropEnergies gelaufen: Die „unsachliche“ Debatte über Biokraftstoffe ärgert CropEnergies-Chef Stephan Meeder. Auf der virtuellen Hauptversammlung hat er einen bemerkenswerten Satz gesagt.

Ärzte für telefonische Krankschreibung unabhängig von Corona: Die Corona-Sommerwelle rollt, viele Menschen sind zudem erkältet. Eine Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung gibt es aber nicht mehr - das sorgt in Teilen der Ärzteschaft für Ärger.

