Mehrere verletzte Schüler durch Reizgas an Schule in Viernheim - aktueller Großeinsatz

Viernheim. In der Alexander von Humboldt Schule in Viernheim ist am Mittwochmittag Reizgas versprüht worden, was zu einem aktuellen Großeinsatz der Polizei geführt hat. Wie die Polizei mitteilt, ist die Lage vor Ort noch sehr unübersichtlich. Die Ermittlungen zum Täter und den genauen Bereichen, in denen das Gas versprüht wurde, dauern noch an.

Derzeit geht die Polizei von circa 30 verletzten Kindern im Alter von elf bis 13 Jahren aus. Aufgrund von Reizungen durch das Gas wurden manche verletzte Kinder in Krankenhäuser eingeliefert. Die Eltern sind nach Polizeiangaben informiert, es wurde eine psychische Betreuung für die Schüler vor Ort eingerichtet. Die Rettungskräfte sind aktuell noch im Einsatz.