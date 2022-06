Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mode, Schmuck, Gastronomie - das tut sich in der Mannheimer Innenstadt: Gleich mehrere Ortswechsel, Rückkehrer und Neueröffnungen: In Handel und Gastronomie rund um die Mannheimer Planken gibt es im Frühsommer 2022 wieder einige Veränderungen. Ein Überblick.

Mannheims Hochschulen erleben täglich Cyber-Angriffe: Die Universität Mannheim erzählt in einem Podcast von einer fiktiven Cyber-Attacke. In der Realität gehören solche Angriffe zum Alltag an Mannheims Hochschulen.

Compo übernimmt Mannheimer Traditionsfirma Heinr. Propfe Chemische Fabrik: Die Firma Heinr. Propfe ist 1868 im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gegründet worden. Nun ist sie Teil von Compo. Wie es dazu gekommen ist und warum die Firma gut in die Strategie von Compo passt.

Neue Saison der Mannheimer Philharmoniker mit Argerich, Zukerman, Maisky und João Pires: Etwas dünner ist es ausgefallen, das neue Programm der Mannheimer Philharmoniker, das am 24. Oktober mit Liszts 2. Klavierkonzert beginnt. Aber zusammen mit den FinestClassics kommen Dirigent Boian Videnoff und Pianistin Olga Zado auf zehn Konzerte.

Wie Azubis bei der BASF Mit einem jetzt beendeten Projekt haben BASF, weitere Betriebe, Land und berufsbildende Schulen in Ludwigshafen die Digitalisierung der Ausbildung vorangetrieben. Die Kooperation soll weitergehen.

Ex-Löwen-Trainer Gärtner: „Erst mal froh, aus dem Profigeschäft zu sein“: Acht Jahre arbeitete Klaus Gärtner für die Rhein-Neckar Löwen. Im Interview schaut der Odenwälder ehrlich und selbstkritisch zurück - und wählt mahnende Worte mit Blick auf die Entwicklung und Zukunft der Löwen.

