Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wahrscheinlich kaum Abkühlung durch Gewitter im Südwesten: In Baden-Württemberg ist weiter Schwitzen angesagt. Auch in der neuen Woche bleibt uns die Hitze laut den Meteorologen des DWD mit bis zu 32 Grad erhalten.

Anti-ukrainische Parolen an Ludwigshafener Schule - Staatsanwaltschaft ermittelt: Eigentlich schien der Vorfall um die anti-ukrainischen Parolen am Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen aufgeklärt zu sein. Nach einer Anzeige laufen nun aber Ermittlungen.

Zwei Autofahrer gefährden Menschen durch Driften auf Parkplatz in Mannheim : Zwei Autos sind am Samstagabend in der Spreewaldallee in Mannheim aufgrund von grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Feuerwerk setzt Getreidefeld in Edingen in Brand: Großer Leichtsinn hat bei einer Feier am Ortsrand von Edingen zu einem Flächenbrand auf einem Getreidefeld geführt. Trotz Waldbrandstufe 5, Trockenheit und Wind wurde auf der Party ein - genehmigtes - Feuerwerk gezündet.

So macht Bülent Ceylan in Mannheim „Luscht“ auf Freiheit: Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan spielt sein Programm „Luschtobjekt“ endlich vor großer Kulisse - 10000 Fans feiern den Supertstar in der Mannheimer SAP Arena.

Ludwigshafener Pfalzfest trotzt der Hitze - So liefen die ersten Rummeltage: Die Anonyme Giddarischde sorgten am Samstagabend für einen Höhepunkt beim Pfalzfest in Ludwigshafen . Aber auch sonst sind die Organisatoren sehr zufrieden mit dem Auftakt.

"Lebendiger Neckar " - Aktionstag in Ladenburg leidet unter der Hitze: Die starke Hitze hat dem regionalen Großereignis „Lebendiger Neckar" zu schaffen gemacht. „Es ist nicht so viel los wie beim letzten Mal", sagt Jugendsprecher Aaron (14) vom Technischen Hilfswerk Ladenburg .

