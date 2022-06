Nur wenige kennen den neuen Waldhof-Trainer Christian Neidhart so gut wie Martin Wagner (35). Sechs Jahre lang spielte der Mann fürs offensive Mittelfeld als Kapitän beim SV Meppen unter Neidhart. Gemeinsam stiegen beide in der Relegation 2017 in die 3. Liga auf – im Elfmeterschießen gegen den SVW. Zwischen 2011 und 2013 lief Wagner außerdem für den Waldhof auf. Im Interview erklärt der

...