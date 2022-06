Schont die Umwelt und den Geldbeutel: Energiespartipps für den Alltag

Mannheim. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit steigenden Kosten ist das Thema Energiesparen aktuell. Nun hat der Energieversorger MVV zusammen mit der Klimaschutzagentur Mannheim und in Kooperation mit dem „Mannheimer Morgen“ am Dienstagabend ein digitales Seminar dazu veranstaltet. Marianne Crevon, Prokuristin der Klimaschutzagentur, führte durch die Veranstaltung und gab einfache Tipps für den Alltag, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher Energie und somit auch Geld sparen können. Beim ersten von drei Terminen, die immer am ersten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr stattfinden, ging es darum, wie in den eigenen vier Wänden Energie gespart werden kann. Dabei wurde auf richtiges Heizen und Lüften sowie auf den Stromverbrauch eingegangen.

In welchen Bereichen verbrauchen wir Energie im Haushalt?

Der höchste Energieverbrauch entsteht mit rund 70,5 Prozent beim Heizen. Danach folgen der Strombereich mit etwa 14,5 Prozent und die Warmwasserbereitung mit rund 14 Prozent. Beim Stromverbrauch wird noch mal differenziert. Der größte Teil davon fällt bei einem durchschnittlichen Haushalt sowie einer Warmwasserbereitung ohne Strom mit etwa 28 Prozent auf die Informationstechnik sowie TV und Audio. 14 Prozent des Verbrauchs gehen auf das Waschen und Trocknen, 13 Prozent auf das Licht und elf Prozent auf Kühl- und Gefriergeräte zurück. Danach folgen Kochen und Spülen mit jeweils neun und acht Prozent. 17 Prozent des Stromverbrauchs entstehen in sonstigen Bereichen im Haushalt.

Welche Heiztemperatur wird für welches Zimmer empfohlen?

Im Wohnzimmer sollte die Temperatur bei 20 Grad liegen, im Schlafzimmer bei 16 bis 18 Grad, in der Küche bei 18 Grad und im Badezimmer bei 21 bis 24 Grad. Im Kinder- sowie Arbeitszimmer sollten 20 bis 21 Grad herrschen. Crevon macht darauf aufmerksam, dass sich pro ein Grad weniger auf der Temperaturskala sechs Prozent der Heizenergie sparen lassen.

Wie lässt sich Heizenergie sparen?

Die Heizkörper sollten nachts und bei Abwesenheit am Tag heruntergedreht werden. Wichtig ist es, diese nicht ganz auszuschalten, weil eine Menge Energie beim Wiederaufheizen verbraucht wird. Zusätzlich sollten die Heizungen von Gegenständen und Gardinen befreit werden. Sollten die Heizkörper gluckern, empfiehlt es sich, diese zu entlüften. Beachtet werden sollte auch, dass die Zimmertemperatur wegen der Schimmelgefahr nicht unter 15 Grad sinkt. Zudem sollten die Türen zwischen warmen und kalten Räumen geschlossen gehalten werden, um Energie zu sparen. Ist der Heizkörper mit einem Thermostatkopf mit Stufen von eins bis fünf ausgestattet, heizt Stufe drei ein kalten Raum am schnellsten auf 20 Grad auf. „Ein Thermostatkopf ist kein Wasserhahn“, sagt Crevon dazu. Auf Stufe fünf wird das Zimmer nämlich nicht schneller warm. Die einzelnen Stufen entsprechen einer Steigerung von etwa vier Grad Raumtemperatur. So heizt Stufe eins auf etwa zwölf Grad auf, Stufe zwei auf etwa 16 Grad und Stufe drei auf 20 Grad. Stufe vier und fünf entsprechen rund 24 und 28 Grad.

Wie lüfte ich im Winter am besten meine Wohnung?

Die Heizung sollte ausgeschaltet und das Fenster drei Mal am Tag für fünf bis zehn Minuten komplett geöffnet werden. Es empfiehlt sich eine Stoßlüftung. Dies lässt die Feuchtigkeit raus, ohne dass die Oberflächen abkühlen. Kipplüften dauert zudem länger, kühlt die Wände ab und erhöht die Schimmelgefahr. Nicht nur aus Hygienegründen sollte gelüftet werden, sondern auch, weil sich trockene Luft mit weniger Energie erwärmen lässt, so Crevon. Zudem nimmt warme Luft Feuchtigkeit auf, welche auf kalten Flächen kondensiert. Hierbei entsteht ebenfalls eine Schimmelgefahr.

Wie lässt sich Energie beim Stromverbrauch sparen?

Lampen sollten mit LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Damit lassen sich bei gleichem Lichtstrom bis zu 80 Prozent im Vergleich zu einer konventionellen Glühbirne sparen. Auch bringt es etwas, beispielsweise die Spülmaschine im ECO-Modus zu nutzen oder die Reifschicht im Gefrierfach zu entfernen. Zum Wasserkochen empfiehlt Crevon einen Wasserkocher. Auch (kurzes) Duschen statt Baden, am besten mit Sparduschköpfen und Durchflussbegrenzer, spart Energie. Statt Geschirr mit der Hand zu spülen, sollte die Spülmaschine vollgeladen und dann genutzt werden. Elektrogeräte wie Fernseher oder Spielkonsolen sollten in einer Mehrfachsteckdose mit Kippschalter betrieben werden, um diese einfach ausschalten zu können. Alternativ könnte man die Stecker einzeln ziehen. Ein durchschnittlicher Haushalt könne damit laut Crevon bis zu 100 Euro pro Jahr sparen. Weiter erklärt sie: „Wenn es bundesweit keinen Standby-Verbrauch gäbe, könnten wir zwei Kohlekraftwerke in der Größe des Grosskraftwerks Mannheim abschalten.“

Wie viel Geld lässt sich mit den richtigen Maßnahmen sparen?

Mit den richtigen Verhaltensänderungen können die Verbraucherinnen und Verbraucher „schon richtig viel sparen“, sagt Crevon, die dabei auf Zahlen des deutschen Stromspiegels verweist. Bei einem Preis von 26 Cent pro Kilowattstunde sind das gegenüber dem Durchschnitt in einem Einpersonenhaushalt im Jahr etwa 364 Euro. Bei drei Personen im Haushalt lassen sich rund 494 Euro sparen und bei fünf Personen etwa 728 Euro.