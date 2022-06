Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr - Die MVV arbeitet ab 7. Juni an der Gas- und Wasserleitung in den U-, S- und T-Quadraten in der östlichen Innenstadt. MVV erneuert Leitungen - noch mehr Straßen in der Mannheimer Innenstadt gesperrt

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. (Symbolbild) © Lino Mirgeler