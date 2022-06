Gedenken am Marktplatz: Wer hat die Blumen und Plakate entfernt?

Mannheim. Vier Wochen nach einem Polizeieinsatz mit Todesfolge sind Blumen und Plakate, die am Marktplatz niedergelegt wurden, verschwunden. Wer die Spuren zum Gedenken aber entfernt hat, bleibt weiterhin unklar.

Auf Anfrage erklärt nun auch die Stadt Mannheim: Vor rund zwei Wochen sei man von den Gastronomen am Marktplatz über verwelkte Blumenreste auf dem Boden informiert worden. "Diese Reste, die bereits vom Winde verweht und zusammengeschoben wurden, hat der Stadtraumservice dann eingesammelt. Wer allerdings ursprünglich die zum Gedenken dort abgelegten Blumen entfernt hat, wissen wir nicht", heißt es auf "MM"-Anfrage.

Bis vor Kurzem hatten noch unzählige Blumen und Plakate an den Vorfall am Marktplatz erinnert. Auf den Plakaten forderten die Verfasser unter anderem eine schnelle Aufklärung und prangerten mutmaßliche Polizeigewalt an. Anfang Mai war ein psychisch Erkrankter kurz nach einem Polizeieinsatz hier verstorben. Im Netz kursierende Aufnahmen, die zeigen sollen, wie einer der Beamten dem Mann mit der Faust ins Gesicht schlägt, sorgten kurz nach dem Einsatz bundesweit für Schlagzeilen.