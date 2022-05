Porsche-Fahrer überschlägt sich bei Einparkversuch und wird verletzt

Mannheim. Ein Porsche-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag beim Versuch einzuparken mit seinem Auto überschlagen. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort wurde der Autofahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 16.30 Uhr beim Porsche Zentrum Mannheim in der Elsa-Brandström-Straße ereignet.

Der Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen mit seinem Porsche Cayenne auf das Gelände vom Porsche Zentrum gefahren und wollte dort einparken. Möglicherweise hatte der Fahrer dann die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und durchbrach einen Metallzaun. Durch die starke Beschleunigung fuhr der Porsche in etwa zwei Meter Höhe in Richtung der Elsa-Brandström-Straße, flog auf das Dach eines geparkten Opel Corsa und überschlug sich letztendlich auf der Straße. Auf dem Dach liegend kam das Auto zum stehen.

Unfall beim Porsche Zentrum Mannheim in der Elsa-Brandström-Straße. © Priebe

Die Straße war während den Rettungsarbeiten gesperrt.