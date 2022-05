20-Jähriger springt in Heidelberg auf der Flucht vor der Polizei in den Neckar

Heidelberg. Nachdem er eine 36-jährige Frau in Heidelberg sexuell belästigt und bestohlen hatte, ist der Täter am frühen Samstagmorgen in Heidelberg in den Neckar gesprungen, um einer Festnahme zu entkommen. Wie die Polizei berichtet, hatte der 20-Jährige zusammen mit weiteren Männern gegen fünf Uhr die 36-Jährige angesprochen, die allein auf einer Parkbank beim „Brückenaffen“ saß. Er begrapschte die wehrlose Frau und stahl ihre Umhängetasche.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die die Verfolgung der Gruppe aufnahm. Der 20-Jährige sprang zunächst von der Alten Brücke auf die B 37 und dann in den Neckar. Da er um Hilfe rief und zu ertrinken drohte, sprang ein Polizist hinterher und zog den jungen Mann an Land und nahm ihn vorläufig fest. Die Tasche der Frau konnte sichergestellt werden.

Durch den Sprung von der Brücke erlitt der 20-Jährige Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mann aus der Gruppe hatte die Tat mit seinem Handy gefilmt. Die Ermittler prüfen eine mögliche strafrechtliche Verfolgung.

