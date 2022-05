OB-Wahl in Mannheim wohl am 18. Juni 2023

Mannheim. Die im kommenden Jahr anstehende Wahl des Oberbürgermeisters in Mannheim soll am 18. Juni 2023 stattfinden. So schlägt es die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor, der in seiner Sitzung an diesem Dienstag den Termin beschließen muss. Ein möglicher zweiter Wahlgang wäre am 9. Juli 2023. Bewerbungen sind nach diesem Fahrplan bis zum 22. Mai 2023 möglich.

Ob Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) nach zwei Perioden wieder antritt, ist nach wie vor unklar. Sein Sprecher erklärte am Montag auf „MM“-Anfrage erneut, die Entscheidung stehe für Kurz noch nicht an - deshalb habe er sich auch nicht geäußert. Vergangenen Dezember hatte der OB in einem „MM“-Interview gesagt, mit einer Entscheidung sei eher in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen. Kurz, der im November 60 wird, ist seit 2007 im Amt.

