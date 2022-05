Technische Werke Ludwigshafen erhöhen Strom- und Erdgaspreise

Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhöhen die Preise für Strom und Erdgas ab dem 1. August diesen Jahres. Grund hierfür seien die gestiegenen Beschaffungskosten, heißt es in einer Pressemitteilung der TWL.

Seit April 2021 war den Stromverbrauchspreis für die Grund- und Ersatzversorgung für Bestandskunden trotz kontinuierlich steigender Preise stabil. Grund hierfür ist die langfristige Beschaffungsstrategie, durch die Preisanstiege für Kunden abgemildert werden konnten. Auch die sogenannten Sondertarife, denen eine kurzfristigere Beschaffungsstrategie zugrunde liegt, wurden an die Marktentwicklung angepasst, sind aber weiterhin günstiger.

Der rasante Anstieg der letzten Monate und die anhaltend hohen Preise an den Großhandelsmärkten machten es jetzt unumgänglich, die Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben.

Aufgrund des Entfallens der EEG-Umlage ab 1. Juli fallen die Preisanpassungen im Strom moderat aus. Der Verbrauchspreis in der Grund- und Ersatzversorgung „Der Flexible“ steigt von derzeit 33,13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) brutto um 1,62 Cent pro kWh brutto auf 34,75 Cent pro kWh brutto. Der Grundpreis bleibt unverändert.

Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3 000 kWh pro Jahr muss somit mit monatlichen Mehrkosten von etwa 4,05 Euro brutto rechnen. Auch die Sondertarife werden angepasst.

Der Verbrauchspreis für Erdgas steigt ebenfalls in der Grund- und Ersatzversorgung für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 18 000 kWh im Jahr von 8,41 Cent pro kWh brutto um 4,73 Cent pro kWh brutto auf 13,14 Cent pro kWh brutto. Der Grundpreis in der Grund- und Ersatzversorgung wird aufgrund der erhöhten Selbstkosten dem Grundpreis in den Sondertarifen angeglichen und steigt um 47,60 Euro auf 190,40 Euro brutto pro Jahr.

Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 18 000 Kilowattstunden pro Jahr muss im Tarif „Der Flexible“ daher mit monatlichen Mehrkosten von etwa 74,92 Euro brutto rechnen. Die Verbrauchspreise bei den Sondertarifen werden ebenfalls entsprechend angepasst.

Ab dem 1. August entfällt sowohl bei Strom wie auch bei Erdgas die zweite Grundversorgung mit Lieferbeginn ab dem 21. Dezember 2021 beziehungsweise 6. Januar 2022. Die Verbrauchspreise für die zweite Grund- und Ersatzversorgung wurden bereits zum 1. Februar deutlich gesenkt, im Strom von 82,70 Cent pro kWh brutto auf 52,61 Cent pro kWh brutto, im Erdgas von 30,19 Cent pro kWh brutto auf 15,78 Cent pro kWh brutto. red

