Ein Treffen als Gewinn: "Unter uns"-Schauspielerin Tabea Heynig sammelt Spenden für todkrankes Kind

Mannheim. In ihrem Leben als Schauspielerin begeistert Tabea Heynig als Britta in der RTL-Kultserie „Unter Uns“ täglich das deutsche Fernsehpublikum - als engagierte Kämpferin für das Gute im Menschen könnte die in Mannheim geborene 51-Jährige vielleicht bald schon zur Retterin eines lebensbedrohlich erkranken türkischen Jungen werden.

Schauspielerin Tabea Heynig setzt sich für den 17 Monate alten Kerem ein und sammelt Spenden. © PicturePuzzleMedien

Kerem ist fünf Monate alt, als bei ihm Spinale Muskelatrophie diagnostiziert wird. Die Erkrankung, die vor allem die Nervenzellen des Rückenmarks befällt, muss in vielen Fällen keine Leben kosten - doch der türkische Junge leidet unter dem besonders aggressiven Typ 1 der Erkrankung, der das Krabbeln verhindert, das Laufen unmöglich macht und selbst die Kontrolle des eigenen Kopfes und der Glieder massiv beeinträchtigt. Ständig ist Kerem an ein Beatmungsgerät angeschlossen, um in seinem Körper die Versorgung mit Sauerstoff zu gewährleisten. Für Eltern, Bekannte und Freunde der Familie aus dem türkischen Istanbul wird so jeder Tag zu einem Tanz auf Messersschneide. Denn einerseits tun sie alles medizinisch Mögliche, um für das Kleinkind die beste Versorgung zu gewährleisten - andererseits schreitet die Erkrankung wahnsinnig schnell fort und schränkt den Jungen immer stärker ein.

Über Kontakte in die Vereinigten Staaten hören Bekannte der Familie von dem Präparat Zolgensma, das die Folgen der Erkrankung zwar nicht rückgängig machen, aber zumindest aufhalten kann. Doch der Rückschlag lässt nicht lange auf sich warten. Denn eine Behandlung mit dem rettenden Medikament kostet rund zwei Millionen Euro. Ein Betrag, den die Familie unmöglich aus den eigenen finanziellen Reserven bestreiten kann. Und so geht die Familie den Schritt an die Öffentlichkeit und baut langsam aber sicher ein Netzwerk aus Unterstützern auf, um dem heute 17 Monate alten Kerem das Leben zu erhalten. Sportvereine organisieren Charity-Turniere, örtliche Gruppierungen veranstalten Flohmärkte - und eine Helfergruppe, die international unter dem Namen Help_Kerem bei Instagram mobilisiert, kontaktiert schließlich Tabea Heynig.

Blick hinter die Kulissen

Selbst mit 47 Jahren Mutter geworden, versteht die Schauspielerin sofort den Ernst der Lage, spendet selbst - und denkt aber auch daran, wie sie ihre Bekanntheit nutzen kann, um noch mehr helfende Hände zu erreichen. „In meiner Serie spiele ich ja so eine intrigante und zickige Frau - und genau deshalb liegt es mir so am Herzen, dass die Menschen sehen, wie viel Gutes ich privat bewirken kann“, wie Tabea Heynig im Gespräch mit dieser Redaktion verrät. Auf Social Media fotografiert sich die 51-Jährige im Spenden-T-Shirt, führt live eine Videokonferenz, in der sich Kerem und ihre Helferin aus Deutschland erstmals digital begegnen - und nun soll noch sehr viel mehr folgen.

Denn seit dem Muttertag läuft eine exklusive Verlosung, die Kerem und seine Familie dabei unterstützen soll, die lebenserhaltende Behandlung bekommen zu können. Über die „Tuisa hilft-Stiftung“, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2005 für Menschen einsetzt, die durch Armut, Krieg oder Krankheit Not erleiden, kreiert Tabea Heynig die Idee eines exklusiven Meet & Greet in den Kölner „Unter uns“-Kulissen. Bis zum 29. Mai kann jeder Teilnehmer mit einer Spende von nur fünf Euro ein Los erwerben und sich so die Chancen auf eine Begegnung mit der Schauspielerin sichern. Die Gelder, die in Deutschland von der Stiftung gesammelt werden, kommen dabei zu 100 Prozent der Behandlung des kleinen Jungen zugute.

Tabea Heynig weiß zwar, dass von den rund 350 000 Euro, die aktuell zur Finanzierung der Behandlung noch fehlen, nicht alles aus ihrer Aktion zusammenkommen wird - sie hofft aber, dass sie einen wertvollen Beitrag hin zur Heilung des Kleinkindes leisten kann: „Kerems Leiden muss ein Ende haben - und wenn ich dafür irgendetwas tun kann, dann soll es mir die Mühe gerne wert sein.“

Flohmarktbesuche und Clubnächte

Besonders verlässt sich die Schauspielerin dabei auf die Treue und Loyalität ihrer Geburtsstadt Mannheim. Bis vor wenigen Jahren lebten ihre Eltern noch in der Quadratestadt und auch Tabea Heynig schwärmt von ihren Besuchen auf Flohmärkten, im Nationaltheater und gemeinsame Clubnächte mit alten Freunden.

„Ich weiß, dass wir gerade in schweren Zeiten leben, in denen oft noch nicht einmal die eigene Zukunft sicher zu sein scheint“, sagt Tabea Heynig im „MM“-Gespräch, um anschließend zu ergänzen: „Ich weiß aber auch, dass Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in Mannheim großgeschrieben werden und es wäre großartig, wenn wir zusammen unseren Teil zur Rettung dieses Jungen beitragen.“

