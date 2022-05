Ludwigshafener Rapper Apache 207 bringt eigenen Wein heraus

Ludwigshafen. Einen eigenen Wein zu veröffentlichen liegt unter Prominenten aus der Region im Trend: Erst vor ein paar Tagen hat Bülent Ceylan seinen „Bülent Blanc“, entstanden in Kooperation mit der Winzergenossenschaft Schriesheim, vorgestellt. Jetzt legt der Ludwigshafener Apache 207 seinen eigenen edlen Tropfen vor. Am Dienstagabend hat der Rapper in seiner Instagram-Story verkündet, dass er einen eigenen Weißwein herausbringt. Sein Name „Niederfelder – Too sad to disco Cuvée“ ist angelehnt an Apaches letztes Album. „Schon als junger Pfälzer Bub hab ich immer auf Weinfesten abgehangen“, erklärt Apache diesen Schritt. Produziert wurde der Cuvée beim Weingut Faubel im pfälzischen Maikammer.

© Maximilian Cremer

Im Einzelhandel wird der Wein nicht erhältlich sein. Stattdessen wird der Rapper ein eigenes Weinfest – beziehungsweise eine Weinparty – veranstalten. Am Mittwoch, 25. Mai, von 18 bis 22 Uhr, steigt die Feier zur Veröffentlichung der Weinmarke in der Pfalz. Der genaue Veranstaltungsort ist noch geheim, heißt es auf dem Instagram-Kanal @niederfelder. Der sonst eher öffentlichkeitsscheue Rapper plant, die Veranstaltung auch selbst zu besuchen, „um die Verkostung der ersten Flaschen mit meinen eigenen Augen zu sehen.“ Die Tickets für das Weinfest sind limitiert, heißt es weiter. Der Vorverkaufslink soll am Mittwochabend um 20 Uhr in die Instagram-Story der Weinmarke gepostet werden. Besucher der Veranstaltung können dort auch abgefüllte Flaschen erwerben.

Ob oder wann es noch weitere Apache-Weinfeste geben wird, verrät der Rapper indes noch nicht. In seiner Instagram-Story spricht er allerdings von mehreren „Festen“. Aufmerksame Nutzer hätten die Veröffentlichung des Apache-Weins bereits ab August 2021 bemerken können: Auf zwei Promo-Fotos zum neuen Apache-Album ist eine Flasche „Niederfelder – Too sad to disco Cuvée“ zu sehen.