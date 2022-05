83-Jährige überführt "falschen Polizisten" in Mannheim

Mannheim. Mit Hilfe einer Seniorin, die die Masche eines Betrügers durchschaute, hat die Polizei den mutmaßlichen „falschen Polizisten“ festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, erließ der Ermittlungsrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den 34-Jährigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann stehe im dringenden Verdacht, sich am Montagnachmittag als Polizeibeamter ausgegeben zu haben, um von der 83-Jährigen 50 000 Euro an ihrer Wohnungstür in Neckarau entgegenzunehmen. Die Seniorin war demnach am Montagmittag von einem angeblichen Staatsanwalt „Andreas Steinbach“ angerufen worden, der ihr mitteilte, dass die Gefahr eines Einbruchs bestünde. Als Vorsichtsmaßnahme solle sie Geld und Wertgegenstände zusammenpacken und einem Polizeibeamten übergeben, der sie unter Nennung eines Passwortes am Nachmittag aufsuchen werde.

Ermittlungen gegen Brüderpaar

„Ganz schön clever“ habe die 83-Jährige reagiert, so die Mitteilung. Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und informierte die echte Polizei. Als der Verdächtige in seiner Rolle als falscher Polizeibeamter den Geldbetrag gegen 16 Uhr entgegennehmen wollte, verweigerte die Frau die Übergabe. Eine Streife nahm den Mann noch im Treppenhaus vorläufig fest, ebenso seinen 39-jährigen Bruder in der Nähe des Tatorts. Dabei wurde auch ein Porsche Cayenne sichergestellt.

Nach Erlass des Haftbefehls gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Verbindung mit den Haftgründen Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein Bruder kam mangels Haftgründen wieder frei. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun gegen die Brüder sowie die Hintermänner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2