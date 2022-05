Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Pro-palästinensische Demonstration in Mannheim: Rund 150 Personen nehmen derzeit nach Angaben eines Polizeipressesprechers vor Ort an der Demonstration „Free Palestine“ im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses teil.

Gemeinsame Übung im Falle eines Flugzeugabsturzes am City Airport: Technisches Hilfswerk und Flugplatzfeuerwehr in Mannheim proben erstmals gemeinsam den Ernstfall. Sie üben, was nach einer Kollsion von zwei Maschinen am Himmel zu tun wäre.

Erlebnistag im Wildpark Rheingönheim: Mehr als 1000 Menschen, überwiegend Familien, waren am Sonntag beim Erlebnistag im Wildpark Rheingönheim und haben ein vielfältiges Programm in dem Auenwäldchen erlebt.

SV Waldhof feiert Saisonabschluss: Mit dem 7:0 gegen Havelse schließt der Mannheimer Drittligist SV Waldhof die Saison auf Platz fünf ab und ist auch bei der Trainersuche auf der Zielgeraden.

Sieger loben den Mannheimer Dämmer-Marathon: Die Mannheimerin Merle Brunnée und der Karlsruher Simon Stützel kommen beim Mannheimer Dämmer-Marathon nach 42,195 Kilometern als Erste ins Ziel. Für die neue Doppelrunde durch Mannheim gab es von den Gewinnern viel Lob.

Brennende Autos in Mannheim: Insgesamt fünf beschädigte Autos sind die Bilanz eines spektakulären Vorfalls am Samstagabend in Mannheim. Wir erklären, wie es dazu kam und was die Poliziei bei ihren Ermittlungen feststellte.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.