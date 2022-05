Nach Serie von Straftaten in Mannheim-Neckarau - Polizei fasst Tatverdächtigen

Mannheim. Ein 32-Jähriger soll am Wochenende in Mannheim-Neckarau mehrere Straftaten begangen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen, soll der Tatverdächtige am frühen Samstagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr in einer Diskothek in der Angelstraße zunächst die Bauchtasche einer Besucherin entwendet haben. In der Tasche befanden sich Geldbeutel, Wohnungsschlüssel, Parfüm und Kopfhörer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr betrat der 32-Jährige dann in der Rheingärtenstraße durch ein offenstehendes Fenster eine Erdgeschosswohnung. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bis er auf den Wohnungsinhaber traf. Anschließend flüchtete der Einbrecher ohne Diebesgut. Rund 40 Minuten später stieg der 32-Jährige erneut in die Wohnung in der Rheingärtenstraße ein. Als er einen Laptop und einen Rucksack entwenden wollte, wurde er ein zweites Mal vom Wohnungsinhaber gestellt. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige abermals ohne Diebesgut.

Flucht auf schwarzem Fahrrad

Gegen 8.40 Uhr versuchte der Mann, in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Wundt-Straße einzusteigen. Nachdem er durch einen Zeugen dabei beobachtet wurde, ließ der 32-Jährige davon ab und begab sich in den hinteren, umzäunten Teil des Grundstücks. Aus dem Garten entwendete er ein schwarzes Herrenfahrrad und fuhr damit in Richtung Grosskraftwerk.

Die eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Der Tatverdächtige konnte auf dem Rad angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte die am Vortag entwendete Bauchtasche mitsamt dem Inhalt gefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, wurde der Mann bereits behördlich gesucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der wohnsitzlose Algerier wurde am Montag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Ermittlungen gegen ihn dauern an.