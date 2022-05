Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof gegen TSV Havelse - ein Schützenfest zum Liga-Finale: Mit einem 7:0 (3:0) gegen den TSV Havelse feiert der SV Waldhof ein Schützenfest und beschließt die Saison als Fünfter.

Straßensperrungen und Umleitungen im ÖPNV aufgrund des Dämmermarathons: Am Samstagabend werden zahlreiche Straßen in Mannheim für den Dämmermarathon gesperrt. Auch viele Stadtbahn- und Buslinien werden umgeleitet. Die Regelungen im Detail.

Werbegemeinschaft Mannheim City bestätigt Vorstand einstimmig: Der bisherige Vorstand der Werbegemeinschaft Mannheim City ist auch der neue: Einstimmig haben die Mitglieder der Interessenvertretung der Innenstadt ihr Führungsteam im Amt bestätigt.

Schwerer Motorradunfall - Biker kollidiert mit Pkw: Ein Motorradfahrer ist mit einem Pkw, der wenden wollte, gegen 16.00 Uhr auf der Wachenburgerstraße in Richtung Hochstätt kollidiert.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn – Rettungshubschrauber im Einsatz: Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Autofahrer und einer Straßenbahn ist am Freitagnachmittag ein Sachschaden von 21.000 Euro entstanden.

Heddesheim: Kessler packt, Bürgermeister Weitz läuft sich warm: Die Tage von Michael Kessler als Bürgermeister sind gezählt. Am Freitag, 27. Mai, wird er offiziell verabschiedet, eine Woche später steht dann die Verpflichtung seines Nachfolgers Achim Weitz an.

