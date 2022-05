Mannheimer Freibäder öffnen - „Opening Light“ bei freiem Eintritt im Carl-Benz-Bad

Mannheim. Die städtischen Freibäder in Mannheim – Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen – öffnen am Samstag, 21. Mai, erstmals wieder (fast) ohne Corona-Beschränkungen. Wie die Stadt mitteilt, sind die 3G-Regelungen in den Bädern aufgehoben, es ist also kein Nachweis mehr nötig. Ausschließlich in Dusch- und Toilettenräumen herrsche Maskenpflicht.

Schon vor dem offiziellen Start der Freibadsaison öffnet das Carl-Benz-Bad am Donnerstag und Freitag (19. und 20. Mai) jeweils von 13 bis 19 Uhr – bei freiem Eintritt. „. Auch wenn im Carl-Benz-Bad die Wassertemperatur die vollen 24 Grad dann noch nicht erreicht hat und mit weiteren kleineren Einschränkungen gerechnet werden muss, möchte die Stadt mit dieser Aktion den Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern nach der langen Coronazeit entgegenkommen“, so die Mitteilung.

Tickets auch vor Ort

Während der Öffnungszeiten werden in der Freibadsaison 2022 Tickets wieder vor Ort an der Freibadkasse verkauft. Es können aber auch weiterhin vorab E-Tickets über www.schwimmen-mannheim.de gekauft werden. Auch die Geldwertkarte kann hier für den Kauf von Tickets in den Freibädern genutzt werden.

Ab dem 15. Mai gelten neue Tarife für die Mannheimer Bäder. Bei den Einzelkarten werden auch Abendtarife ab 18 Uhr in den jeweiligen Freibädern angeboten. Nach der pandemiebedingten Pause sind in diesem Sommer ab dem 21. Mai wieder die „Saisonkarte Freibad“ und die „Schülerferienkarte“ erhältlich. Der Mannheimer Familienpass wird ausschließlich wieder vor Ort an der Badkasse eingelöst.

Die Öffnungszeiten der Freibäder im Überblick (Saisonstart 21. Mai):

Herzogenriedbad: täglich (auch an Feiertagen) von 8 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich für Frühschwimmer ab 7 Uhr.

Carl-Benz-Bad: ab 21. Mai montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr; zusätzlich mittwochs und freitags „Frühschwimmen“ von 7 bis 9 Uhr; am 19. und 20. Mai freier Eintritt von 13 bis 19 Uhr.

Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen: montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr; mittwochs ab 7 Uhr „Frühschwimmen“ im Parkschwimmbad Rheinau.

Der Kassenschluss der Freibäder ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. Die Badezeit endet 30 Minuten vor Betriebsende. Das Frühschwimmen ist nur auf den Bereich der Schwimmerbecken begrenzt.

Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bäder und die neuen Tarife (ab 21. Mai) sind über www.schwimmen-mannheim.de abrufbar.

Geänderte Öffnungszeiten in den Hallenbädern

Mit der Eröffnung der Freibadsaison ergeben sich auch immer Änderungen der Öffnungszeiten der Hallenbäder. Das Hallenbad Vogelstang ist seit dem 1. Mai in der Revisionszeit. Das Hallenbad Waldhof-Ost wird ab dem 21. Mai für die Öffentlichkeit geschlossen sein. Weiterhin offen haben das Herschelbad bis zum 17. Juli und das Gartenhallenbad Neckarau bis zum 31. Juli.