Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Was Mannheimer antreibt, Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen: Einige Mannheimerinnen und Mannheimer engagieren sich ehrenamtlich stark für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Im Gespräch erklären neun Frauen, warum - unter anderem, weil sie lieber helfen wollen, als weinend vor dem Fernseher zu sitzen.

Trainerteam der Adler Mannheim steht fest: Die Adler Mannheim haben die vakanten Trainerpositionen für die DEL-Spielzeit 2022/23 besetzt.

Fitness-Kette führte mehr als 250 Konten: Die Große Wirtschaftsstrafkammer am Mannheimer Landgericht durchleuchtet die Pleite der Fitness-Kette Asporta. Die Vorwürfe lauten auf Insolvenzverschleppung und vorsätzlichen Bankrott.

Bankkonten beobachten - Schriesheim mahnt nach Cyber-Attacke zu Wachsamkeit: Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger vor angeblichen Mails der Stadtverwaltung Schriesheim und vor nicht nachvollziehbaren Geldabflüssen vom Konto. Hintergrund ist der Cyber-Angriff auf die Verwaltung.

Mannheimer Rohstoffhändler über die Energiewende, Embargos und knappes Erdöl: Rund 100 Millionen Fässer Rohöl pro Tag verbraucht die Welt - schätzt Thomas Gutschlag. Der CEO der Deutschen Rohstoff AG dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Energiewende und erklärt, was ihm am Fracking gefällt.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

