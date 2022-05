Auto in Mannheim fängt plötzlich zu brennen an

Mannheim. In der Oststadt hat am späten Samstagabend ein Auto plötzlich zu brennen angefangen und dabei vier weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-Jähriger gegen 23.30 Uhr mit seinem BMW auf der Werderstraße unterwegs. Plötzlich bemerkte er eine starke Rauchentwicklung unter der Motorhaube, weshalb er sein Auto auf einem Parkplatz abstellte. Kurz darauf fing es im Motorraum an zu brennen. Durch die Flammen und die Hitze wurden vier angrenzend parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Für den BMW bestand den Angaben zufolge kein gültiger Versicherungsschutz.

