Am Ende gab es durchweg fröhliche Gesichter. Mannheim hat seinen SRH-Dämmer-Marathon wieder und alle – ob es die 7183 Teilnehmenden in den acht Rennen waren oder die Zuschauer am Streckenrand – genossen einen heißen Nachmittag und einen lauen Abend zwischen Wasserturm und Seckenheim. Das galt vor allem für den Karlsruher Simon Stützel und Lokalmatadorin Merle Brunnée (MTG Mannheim), die

...