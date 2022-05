Mann nach Polizeieinsatz in Mannheim-Waldhof gestorben

Mannheim. Bei einem Polizeieinsatz im Stadtteil Waldhof hat es am Dienstagvormittag einen Toten gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurden die Beamten zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Eine Frau soll von einem Mann mit einem Messer bedroht worden sein. Als der Mann trotz Aufforderung der Polizei das Messer nicht ablegte, drohten die Polizisten offenbar den Gebrauch der Schusswaffen an. Anschließend schossen sie dem Mann in die Beine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die genauen Umstände, wie der Mann zu Tode kam, sind bislang noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Zunächst hatte der SWR über den Fall berichtet. Weitere Infos folgen.

Bereits letzte Woche am Montag gab es in den Mannheimer Quadraten einen umstrittenen Polizeieinsatz, in dessen Folge ein 47-Jähriger Mann verstorben war.