Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tod nach Polizeieinsatz: Leiche nach zeigt Spuren von Gewalt - Polizisten haben sich bislang zur Kontrolle nicht geäußert: Der Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz in Mannheim löst weiter heftige Kritik aus. Die Polizei verteidigt sich, sie verspricht aber auch Offenheit und Aufklärung. Die wichtigste Frage scheint aber so bald nicht geklärt zu werden. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

Waldhof und Glöckner fehlt am Ende die gemeinsame Basis: Der Mannheimer Drittligist SV Waldhof und Trainer Patrick Glöckner gehen nach der Saison getrennte Wege. Ein Nachfolger soll bis spätestens 21. Mai gefunden werden.

Personal von Mannheimer Kitas, Krippen und Horten im Streik: Bessere Arbeitsbedingungen und eine faire Entlohnung fordern Erzieherinnen und Erzieher von Kitas und Horten. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, streikten sie am Mittwoch ganztägig, auch in Mannheim.

Sperrung vor Mannheims Hauptbahnhof ab 11. Mai: Mannheims zentraler Verkehrsknoten vor dem Hauptbahnhof wird umgestaltet. Deshalb muss der Platz ab 11. Mai bis Anfang Oktober für Straßenbahnen und Busse gesperrt werden. Wir erklären die Folgen - und die Umleitungen.

Warum vor dem Wormser Dom ein riesiger Pool ensteht: Intendant Nico Hofmann gibt Einblicke in die Wormser Sommerpremiere der Nibelungenfestsspiele: Für das neue Stück „hildensaga. ein königinnendrama" entsteht ein Pool vor dem Kaiserdom - die Proben mit einem Tauchkurs

Experte informiert in Ludwigshafen über Verschwörungstheorien: Die Anhänger von Verschwörungstheorien glauben an viel - aber nicht an den Zufall. Was es mit den Mythen auf sich hat und warum in kruden Erzählung eine Gefahr steckt, erklärte Experte Tobias Meilicke jetzt in Ludwigshafen.

Hannelore Brenner und „Belissima“ in der Spur beim Maimarkt-Turnier: Die vierfache Paralympics-Siegerin hat nach dem durchwachsenen Auftakt einen starkem Auftritt am zweiten Tag des Maimarkt-Turniers der Para-Equistrians hingelegt.

Setze Akzente in neuesten Trendfarben in deiner Wohnung und erschaffe ganz einfach frühlingshafte Blütenoasen. Diese und weitere Themen in unserem Special '4 Wände'.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2