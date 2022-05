Man muss schon wirklich lange suchen, bis man auf der Maimess die von Stadträtin Angela Wendt (Grüne) angesprochenen „sexistischen Abbildungen von Frauen an Fahrgeschäften und Spielbuden“ findet. Dann, wenn Abbildungen vor einem auftauchen, wird deutlich, was die Stadträtin in ihrem Statement schreibt: Frauen in „erotischen Posen“ an mehreren Geschäften.

„Hätten Konsens finden ...