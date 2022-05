Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte - aktuelle Entwicklungen zum Polizeieinsatz in Mannheim: Das Landeskriminalamt verspricht Aufklärung zu dem Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz. Nun wurden weitere Details zur Nationalität des Verstorbenen bekannt. Ein Überblick.

Muss Mannheim mehr sparen?: Wegen Corona war das Plus im Mannheimer Haushalt 2021 nur halb so groß wie eigentlich geplant. Kämmerer Christian Specht befürchtet für die Zukunft allerdings noch weitere negative Auswirkungen. Wir erklären, welche.

Radfahrer in Mannheim tödlich von Lkw erfasst: Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Sonderburger Straße in Mannheim erlag ein 58-jähriger Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Deutschland profitiert von der Zuwanderung aus Osteuropa: Die Bundesrepublik ist auf Beschäftigte aus den osteuropäischen EU-Staaten massiv angewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

GKM widerspricht Betriebsrat - die Versorgung mit Strom und Fernwärme in Mannheim sei sicher: Das Grosskraftwerk Mannheim äußert sich zu Vorwürfen des Betriebsratsvorsitzenden, der die Versorgungssicherheit gefährdet sieht. Auch die MVV Energie, die Stadt und das baden-württembergische Umweltministerium widersprechen.

Sitzungen des Mannheimer Gemeinderats weiter online zu sehen: Obwohl die Sitzungen des Mannheimer Gemeinderats wieder wie gewohnt in Präsenz stattfinden, hält die Stadt an den Video-Übertragungen fest. Der Ratssaal in N1 wird hierfür gerade technisch aufgerüstet.

Beim Waldhof-Personalpuzzle fehlt weiter der Rand: Während sich beim SV Waldhof Akteure wie Dominik Kother für eine Weiterbeschäftigung anbieten, lähmt die Trainerfrage beim Fußball-Drittligisten vieles.

Volker Schlöndorffs "Der Waldmacher" erzählt vom Hoffen auf Wandel: Der Regisseur hat im Mannheimer Atlantis-Kino seinen Film "Der Waldmacher" gezeigt. Die Dokumentation erzählt von Tony Rinaudos Lebenswerk: Er lässt aus alten Wurzeln Bäume wachsen.

