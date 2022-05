Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Maimarkt - Warum dieses Jahr einige Aussteller fehlen: Von Grimminger bis Expert Esch reicht die Riege der Firmen, die fehlen. Andere Unternehmen haben ihre Stände ins Freie verlegt.

Maimarkt-Eröffnungsrundgang - der Landwirtschaftsminister versucht sich als Lehrling: Beim Eröffnungsrundgang ist überall die Erleichterung spürbar, dass es wieder einen Maimarkt gibt. Minister Hauk greift in der Halle des Handwerks zum Hammer.

Mannheimerinnen und Mannheimer demonstrieren am Tag der Arbeit: Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Gewerkschaften am Tag der Arbeit wieder zu einer großen Demonstration einladen - zu der rund 750 Teilnehmer kamen.

Ministerpräsidentin Dreyer bei Maikundgebung im Ebertpark: Der Ukraine-Krieg hat am Sonntag auch die Kundgebungen zum „Tag der Arbeit" in Rheinland-Pfalz mitbestimmt. An der zentralen Kundgebung in Ludwigshafen nahm auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin teil.

Autokorso und 500 Fußballfans - Polizei zieht Wochenend-Bilanz zu "Brennpunkten" in der Region: Die Polizei zeigte an beliebten Treffpunkten in Mannheim und Heidelberg verstärkt Präsenz. Die Vorfälle vom Wochenende im Überblick.

Die Musikfamilie im Rhein-Neckar-Delta trauert um Jazz-Drummer Allen Blairman: Der extrem einflussreiche US-Schlagzeuger ist am Freitag im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Heidelberg einem Krebsleiden erlegen.

Festival-Auftakt mit Gastspielen aus Bochum und München beim Heidelberger Stückemarkt: „Das neue Leben" vom Schauspielhaus Bochum und „R-Faktor. Das Unfassbare" von den Münchner Kammerspielen begeistern beim Festival für junge Dramatik.

Wie vor fünf Jahren Heidelbergs Städtepartnerschaft mit Palo Alto im Silicon Valley begann: Zwischen Heidelberg und dem kalifornischen Palo Alto, gibt es seit fünf Jahren enge Bande. Palo Alto ist die Adresse von HP und Tesla und Hauptstadt des Silicon Valley.

