Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fährt bald alle sechs Minuten ein Güterzug durch Mannheim?: Das Eisenbahn-Bundesamt hat grünes Licht gegeben für den geplanten Ausbau der östlichen Riedbahn in Mannheim. Wir erklären, was die Deutsche Bahn genau vor hat und warum sich Anwohner an der Strecke große Sorgen machen.

Boris Becker in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt: 2017 wurde Boris Becker gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt, er musste sein Vermögen offenlegen. Doch die Tennis-Legende verschwieg den Insolvenzverwaltern mehrere Besitztümer. Das hat nun schwerwiegende Folgen.

BASF-Werk Ludwigshafen rüstet sich für russisches Gasembargo: Bei der Hauptversammlung spart BASF-Chef Martin Brudermüller nicht mit Warnungen vor einem russischen Lieferstopp. Die Vorbereitungen auf Gasausfälle laufen aber auf Hochtouren.

Nach Kampfhund-Diebstahl setzt Mannheimer Tierheim erstmals Finderlohn aus: Aus dem Mannheimer Tierheim ist ein Kampfhund gestohlen worden. Dagegen wollen die Verantwortlichen ein Zeichen setzen, erstmals haben sie einen Finderlohn ausgesetzt. Auch werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Trainersuche genießt bei Adlern Mannheim oberste Priorität: Der neue Coach der Adler Mannheim wird auf eine fast fertige Mannschaft treffen. Dennoch stehen Veränderungen im Kader an - die größten wird es voraussichtlich im Sturm geben.

Wie Ludwigshafen seine Probleme mit Schadstoffen in den Griff bekommen hat: Jahrelang wurden die Grenzwerte für Stickoxide an der Messstelle in der Ludwigshafener Heinigstraße überschritten. Dank vieler Faktoren konnten die Probleme gelöst werden.

Schwerer Unfall in der Mannheimer Neckarstadt - Verdacht auf illegales Straßenrennen: Ein 29-Jähriger ist bei einem Autounfall am Donnerstagabend in seinem BMW eingeklemmt und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, besteht der Verdacht auf ein illegales Straßenrennen als Unfall-Ursache.

Schuldenerlass für Sex - Feuertod von Gläubiger geplant?: Mittels Altpapier und Decken soll die Angeklagte versucht haben, den Mann anzuzünden. Dieser überlebte - nun wird der 43-Jährigen der Prozess wegen versuchten Mordes gemacht.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!