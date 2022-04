Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheim und Heidelberg sind Modellstädte beim Klimaschutz: Mannheim und Heidelberg sind von der EU als Modellstädte ausgewählt worden, die bis 2030 klimaneutral werden wollen. Das hat die EU-Kommission am Donnerstag bekannt gegeben. Insgesamt hat sie 100 Städte in der EU sowie 12 in assoziierten Staaten benannt, die Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden sollen.

Wie der ausufernden Partyszene in Mannheim-Jungbusch vorgebeugt werden soll: Mit steigenden Temperaturen tauchen die Probleme, unter denen die Anwohner im Jungbusch in den vergangenen zwei Jahren gelitten haben, wieder auf. Stadttteilakteure haben ein Konzept erarbeitet, dass sie jetzt in der von Oberbürgermeister Peter Kurz geleiteten Bezirksbeiratssitzung Innenstadt/Jungbusch vorstellten.

Vertragsverlängerung: Marc Schnatterer hängt beim SV Waldhof noch eine Saison dran: Offensivspieler Marc Schnatterer hat seinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Land will Corona-Isolation auf fünf Tage verkürzen: Corona-Infizierte müssen in Baden-Württemberg künftig nur noch fünf Tage in Isolation. Darauf verständigten sich am Donnerstag das Sozialministerium und die Fraktionschefs von Grünen und CDU, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen in Stuttgart.

Hackerangriff - Unbekannte erpressen die Stadt Schriesheim: Die Stadt Schriesheim wird derzeit in Form eines Hackerangriffs erpresst. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter inzwischen Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen und gedroht, Daten zu veröffentlichen.

