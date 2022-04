Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Maimarkt hat seine Tore geöffnet: Schon vor Öffnung der Tore bildete sich eine dichte Menschentraube vor dem Haupteingang des Maimarktgeländes. Oberbürgermeister Peter Kurz dankte unter dem Beifall der Besucher der Ausstellungsgesellschaft.

Hinweise auf Brandstiftung in Mannheim - Verdächtiger festgenommen: Nach einem Brand in einem dreistöckigen Wohnhaus in Mannheim ist eine Kellerwohnung unbewohnbar. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung.

Nach Feuer - Wie geht's mit Mannheims "Trinkertreff" weiter?: Vor zwei Monaten hat es in der Mannheimer Trinker-Anlaufstelle "Café Anker" im Jungbusch gebrannt. Wir erlären, warum die Einrichtung nach wie vor geschlossen ist - und welchen kreativen Ersatz es gibt.

Adler-Goalie Felix Brückmann - "Voller Angriff im nächsten Jahr": Felix Brückmann war untröstlich, das Halbfinal-Aus gegen die Eisbären Berlin ging dem Torhüter der Adler Mannheim unter die Haut. Seine Motivation für die nächste Saison ist schon jetzt groß.

Neue Engelhorn-Damenschuhabteilung mit internationalem Flair in Mannheim: Während einige Einzelhändler in der Innenstadt ihre Verkaufsflächen reduzieren oder sich zurückziehen, setzt Engelhorn ein deutliches Zeichen und bekennt sich zum stationären Handel - mit einer neuen Damenschuhabteilung.

Ludwigshafens scheidende Dekanin - Wir spüren Einschnitte deutlich: Zehn Jahre führte Barbara Kohlstruck die evangelischen Christen in Ludwigshafen. Am Sonntag, 8. Mai, wird sie als Dekanin verabschiedet. Vorher haben wir uns mit ihr über den schweren Stand der Kirche unterhalten.

Warum Johannes Kalitzkes Oper zur Festspieleröffnung in Schwetzingen überfordert: Johannes Kalitzkes Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ eröffnet die Schwetzinger Festspiele mit einer Überfülle an Klang, Bild und Eindrücken. Das überfordert auf Dauer und artet in einer Materialschlacht aus.

