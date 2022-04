Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Universität Mannheim vergibt Stipendien an Forschende aus Russland und der Ukraine: Die Uni Mannheim hat einen Notfallfonds für vom Ukraine-Krieg betroffene junge Wissenschaftler eingerichtet. Forschende aus der Ukraine und Russland können sich auf erste Stipendien bewerben - mehr Geld wird aber benötigt.

Q-Summit an Mannheimer Universität bringt Unternehmen und Studierende zusammen: Die Start-up-Konferenz Q-Summit 2022 gibt nicht nur Perspektiven für Studierende nach dem Abschluss, sondern auch Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Zugleich soll das Start-up-Ökosystem Mannheims verbessert werden.

Tank an Mannheimer BBC-Brücke aufgerissen: Ein Lastwagen hat am Freitagvormittag eine kilometerlange Dieselspur in Mannheim hinterlassen. Der Lkw hatte sich an der Engstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße den Tank aufgerissen.

Oscar-Preisträger Hans Zimmer will mit Filmmusik verbinden - auch in Mannheim: Der Filmkomponist und Oscar-Preisträger Hans Zimmer ist derzeit mit ukrainischen Musikern auf Tournee. Am 23. April gastieren sie in Mannheim. Auf der Pressekonferenz spricht er über Kindheit und gewonnene Preise.

Douglas-Chefin Tina Müller will sich vorzeitig aus MLP-Aufsichtsrat verabschieden: Tina Müller will ihr Mandat im Aufsichtsrat des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP vorzeitig niederlegen. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor.

Nächster Akt im Streit bei Gelita in Eberbach - Klage auf Schadenersatz abgewiesen: Seit Jahren tobt im beschaulichen Eberbach bei Heidelberg ein erbitterter Familienstreit um den Gelatinehersteller Gelita. Worum es dabei geht - und was ein jüngstes Gerichtsurteil bedeutet.

Inzidenz im Rhein-Neckar Kreis sinkt - ein weiterer Todesfall: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 467 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 766,8 gestiegen. So lauten die aktuellen Zahlen in Heidelberg und dem Rhein-Nekar-Kreis.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2