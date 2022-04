Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Es gibt wieder eine Mannemer Maimess: Ohne Corona-Einschränkungen in kurzer Zeit auf die Beine gestellt: Am Samstag beginnt die Maimess mit Riesenrad, Buden und Fahrgeschäften - nur mit etwas weniger Schaustellern als sonst.

Wirtschaftsprofessor äußert sich zur Energiewende: Wie Deutschland sich aus der energiepolitischen Umklammerung Russlands lösen sollte und weshalb ein Kohleausstieg 2030 noch möglich ist - das erklärt Energie-Experte Andreas Löschel.

Kriegswaffen und Nazi-Devotionalien in Boxberg entdeckt: Im Haus eines mutmaßlichen Reichsbürgers, der am Mittwoch auf einen Polizisten geschossen haben soll, haben Ermittler unter anderem zahlreiche Kriegswaffen gefunden.

Adler Mannheim nach der Niederlage gegen Berlin: Die Adler Mannheim hadern nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Berlin mit ihrer schwachen Anfangsphase. Am Freitag steigt das zweite Duell in der SAP Arena.

SV Waldhof will mehr Leichtigkeit gegen Osnabrück: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner hofft darauf, dass seinem Torjäger Dominik Martinovic am Samstag in Osnabrück der persönliche Befreiungsschlag gelingt. Findet der SVW ohne Aufstiegsdruck zu seiner Leichtigkeit zurück?

