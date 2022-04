Neue Fahrradstraße in Mannheimer Quadraten eröffnet

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt ist eine weitere Straße nur noch Radfahrenden vorbehalten. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, ist die Marktstraße zwischen den Knotenpunkten F1/F2/E2 und E1/E2/D2 nun eine Fahrradstraße. Die Umgestaltung erfolgte im Rahmen des Verkehrsversuchs unter dem Konzept "Neue Wege - mehr erleben in der City".

„Die neue Fahrradstraße in der Marktstraße unterbindet die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge über die verlängerten Planken und sorgt damit für Verkehrsberuhigung im Herzen der Innenstadt sowie für eine verbesserte Querung für Radfahrende zwischen Kurpfalzbrücke und Schloss", so Bürgermeister Ralf Eisenhauer, der der für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zuständig ist.

Rote Farbe kennzeichnet Fahrradstraße

Für die Umwidmung des Teilbereichs der Marktstraße in eine Fahrradstraße wurden zunächst die Markierungen im Kreuzungsbereich Fressgasse / Marktstraße entfernt, die vorher die Abbiegerspur von der Fressgasse in die Marktstraße gekennzeichnet haben. Eine neue Verkehrsinsel dient als Fahrbahnverengung und leitet in die Fahrradstraße ein. Signifikant für die Fahrradstraße wurden die Einmündungen mit roter Farbe als Fahrtbelag gekennzeichnet.

Fahrradstraße - was bedeutet das? Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich für Radfahrende vorgesehene Straße.

Radfahrende haben also Vorrang und dürfen nebeneinander fahren.

Sie dürfen außerdem das Tempo bestimmen: Als Höchstgeschwindigkeit gelten immer maximal 30 km/h.

Andere Fahrzeuge dürfen die Straße nur benutzen, wenn sie per Zusatzschild zugelassen sind. In Mannheim ist es in allen bisherigen Fahrradstraßen erlaubt, mit dem Auto ebenfalls in der Fahrradstraße zu fahren. In der Marktstraße ist dies nicht der Fall.

„Mannheim wird Schritt für Schritt fahrradfreundlicher. Wege mit dem Rad zurückzulegen, trägt einen großen Teil zu unserem Ziel bei, unsere Stadt klimaneutral zu machen. Um den Umstieg aufs Fahrrad so attraktiv wie möglich zu machen, gehört auch, dass Fahrräder Vorrang haben oder wie künftig hier in der Marktstraße, bestimmte Abschnitte nur Radfahrenden vorenthalten sind,“ teilt Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell mit.

Bereits seit 11. März ist in der Fressgasse von P1/Q1 bis E1/F1 auf einer Länge von rund 140 Metern eine neue Fußgängerzone entstanden. Nach dem Eröffnungswochenende wurde die Fußgängerzone mittels neuer Markierungen und Beschilderungen baulich eingerichtet. Inzwischen stehen auch Pflanzkübel und mehrere Tische und Bänke laden zum Verweilen ein. Die Schranke wird Montag bis Samstag für den Lieferverkehr der Gewerbebetriebe zu bestimmten Lieferzeiten geöffnet.