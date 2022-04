Die Situation ist überall außerordentlich dynamisch, die Registrierung von aus der Ukraine Geflüchteten steigt in allen Städten an - doch in der Frage, wie viele Kapazitäten in den Kommunen der Metropolregion für deren Aufnahme aktuell noch verfügbar sind, gibt es Unterschiede. In etwa so ließe sich die Lage zusammenfassen, die sich momentan in den Aufnahmestationen in Mannheim, Heidelberg und

...