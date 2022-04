Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sexuelle Gewalt gegen Kinder: Forscher des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit und der Uni Heidelberg sind sich nach einer Erhebung sicher: Ihre Methodik könnte deutschlandweit Missbrauch sichtbarer machen. Die Ergebnisse sind erschreckend.

Klinikum Mannheim nimmt wichtige Hürde: Grünes Licht aus Stuttgart. Nach langem Stillstand ist eine Fusion des Mannheimer Klinikums mit dem Heidelberger ein Stück vorangekommen. Ein erster Schritt soll eine Verbundslösung sein.

Heftiger Schlagabtausch im Bundestag: Nach monatelangen Diskussionen hat das Parlament entschieden, dass für den Kampf gegen die Pandemie zunächst keine allgemeine Impfpflicht kommt.

Leichte Entwarnung bei Lebeau: Die Nachrichten aus der medizinischen Abteilung machen ein bisschen Hoffnung. Adrien Lebeau, Kreativkraft im offensiven Mittelfeld des SV Waldhof, hat sich entgegen ersten Befürchtungen doch keinen Muskelfaserriss zugezogen.

Walter Stallwitz ist tot: Der Mannheimer Künstler, berühmt etwa für seine Konterfeis von Willy Brandt oder Günter Grass, wurde 92 alt. Die große Leidenschaft des Malers waren Porträts.

Scheitern Heidelbergs Straßenbahnpläne? In der Bahn von der Heidelberger Innenstadt in den neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village fahren, diese Vision hat einige Haken. Der Gemeinderat soll nun die Weichen stellen - und fühlt sich alleingelassen.

Wer bekommt bei einer Knappheit noch Gas? Der Industrie droht im Fall von akutem Gasmangel die Abschaltung. Über Kriterien für einen Verteilungsmechanismus berät zurzeit die Bundesnetzagentur.

