„Nahezu jedes fünfte Kind beziehungsweise jeder fünfte Jugendliche in Mannheim ist von sexualisierter Gewalt betroffen“ – das teilte das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Die Zahl geht aus der Pilotstudie „Prävalenz, situativer Kontext und Folgen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ hervor, die

...