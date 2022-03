Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wegfall der Maskenpflicht - Unternehmen in der Region agieren vorsichtig: Am Sonntag fällt die Maskenpflicht in Innenräumen weg. Handelsverbände und Friseure in der Region fühlen sich von der Politik alleingelassen. Möglich wäre eine Maskenpflicht über das Hausrecht.

37-Jährige erliegt nach Messerstichen in Bensheim ihren Verletzungen: Zwischen zwei getrennt lebenden Ehepartnern soll es am Donnerstagmorgen zu einem Kampf gekommen sein. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Angriff von der 37-Jährigen ausging.

Wie Nadija Romaniw aus einem Pflegeheim in der Ukraine in die Region floh: Die 82-jährige Nadija Romaniw lebte in der Ukraine in einem Pflegeheim. Ihr Heimatland hat sie auf eigene Faust verlassen und ist zu ihrer Cousine nach Viernheim gereist. Nun versucht sie, zu helfen.

Geflüchtete Ukrainerin bringt Baby im Rettungswagen zur Welt: Hochschwanger ist Ilona Myrofhnychenko aus der umkämpften Ukraine in das beschauliche Mosbach im Odenwald geflohen. Jetzt kam der kleine Abraham zur Welt - noch bevor es die Mutter ins Krankenhaus geschafft hat.

SV Waldhof trifft im bfv-Pokalfinale auf Türkspor Mannheim - Glückwünsche aus der Landesliga: Der Fußball-Landesligist Türkspor Mannheim schafft sensationell den Einzug ins bfv-Pokalfinale gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Das Endspiel findet am 21. Mai statt.

Adler Mannheim wollen Blockaden konstant lösen: Matthias Plachta feierte bei den Adlern ein überraschendes Comeback. Die gute Leistung von Mittwoch wollen die Mannheimer nun mitnehmen. Denn schon am Freitag gastiert mit Wolfsburg ein echter Gradmesser in der SAP Arena.

50 Jahre SAP - Testen Sie Ihr Wissen über den Walldorfer Softwarekonzern: Kaffee-Konsum und die Zahl der Mittagessen, die Gründer und ein Stargast auf der Firmenfeier: Stellen Sie sich unserem SAP-Quiz - und lernen Sie interessante und kuriose Fakten über Europas größten Softwarekonzern.

