Tödlicher Unfall an Bürstädter Bahnübergang

Bürstadt. Zu einem tödlicher Unfall ist es am Sonntagmorgen an einem Bahnübergang in Bürstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 70-jähriger Bürstädter am unbeschrankten Fußgängerübergang in der Waldgartenstraße/Industriestraße gegen 9.30 Uhr von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Warum der Mann auf den Gleisen war, ist nicht bekannt. In der Regionalbahn befanden sich fünf Fahrgäste, die unverletzt blieben. An dem Unfallort eingesetzt waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Bundes- und Landespolizei.

