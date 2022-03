Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Ukraine-Gala - Klitschko kündigt Besuch an, Ceylan will helfen: „Wenn das vorbei ist, komme ich ins Palazzo, und dann feiern wir zusammen.“ Wladimir Klitschko verstrahlt bei der Ukraine-Benefizgala der Mannheimer Runde Optimismus. Am Ende des Abends steht eine hohe Spendensumme.

Neuer Adler-Trainer Bill Stewart sorgt für frische Energie: Um 10.31 Uhr betrat er am Dienstag das Eis in der Nebenhalle der SAP Arena: Bill Stewart ist zurück. Der neue Adler-Coach sah eine intensive Trainingseinheit.

Warum Neustadt sich bei der Landesgartenschau gegen Speyer durchsetzte: Im Rennen um die Ausrichtung im Jahr 2027 überzeugt das Neustadter Konzepz "Sprung ins Grüne" die Landesregierung am ehesten. In Speyer feiert eine Bürgerinitiative die Niederlage der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Coronabedingte Ausfälle bei der RNV - eingeschränkter Betrieb auf Buslinien in Heidelberg: Bei der RNV befinden sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne oder im Krankenstand, dass es Auswirkungen auf den Fahrplan hat. Welche Linien das sind und welche Alternativen vorgeschlagen werden.

Warum der Dürkheimer Wurstmarkt nur ohne 3G-Auflagen stattfinden soll: Das größte Weinfest der Welt könnte in diesem Jahr normal über die Bühne gehen. Sollte sich die Pandemie verschärfen, wäre es aus Sicht des Bürgermeisters nicht möglich, Zäune aufzubauen oder Impfkontrollen zu bewerkstelligen.

17-jährige Mannheimerin gewinnt Bundeswettbewerb Mathematik: Wie entscheidet Google, welche Seiten bei Suchen zuerst aufgelistet werden? Catharina Hock beantwortete Fragen zu dem Algorithmus so, dass sie den Bundeswettbewerb Mathematik gewonnen hat.

