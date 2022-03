Impf-O-Mat startet in Baden-Württemberg: „Entscheidungshilfe für Impfvorsichtige“

Stuttgart. Um Skeptikern, Kritikern und Zweifelnden der Corona-Impfung eine Entscheidungshilfe zu geben, ist in Baden-Württemberg der sogenannte Impf-O-Mat gestartet. Mit dem Internetangebot sollen Daten und Fakten zum Thema Coronavirus „unterhaltsam aufbereitet und präsentiert" werden, teilte das Land am Dienstag mit. Durch die Inhalte führen Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckart von Hirschhausen sowie Ärztin und Autorin Dr. Natalie Grams-Nobmann.

„Nur wer richtig, faktenbasiert und gut informiert ist, kann für sich die richtige Entscheidung treffen. Manche Menschen haben trotz großer Informationsangebote zu den Corona-Schutzimpfungen einen sehr persönlichen Informationsbedarf“, erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha. Mit dem Impf-O-Mat soll eine umfassende Informationsgrundlage zu den Impfungen zur Verfügung gestellt werden, um Impfvorsichtigen ein personalisiertes Informationsangebot zugänglich zu machen, so Lucha weiter.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg hat mit Unterstützung des Robert Koch-Instituts (RKI) im Rahmen der Impfkampagne „#dranbleibenBW“ den Impf-O-Mat entwickelt. Neben den von Hirschhausen und Grams-Nobmann präsentierten Inhalten, gibt es in verschiedenen Videos auch Gastauftritte von Expertinnen und Experten aus Baden-Württemberg. „So gewährt beispielsweise Ayşe Yeter vom Klinikum Stuttgart einen Einblick in die Auswirkungen der Pan demie auf den Arbeitsalltag der Pflegefachkräfte auf der Intensivstation. Auch er klärt Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, was die Corona-Impfung auch mit Teamgeist zu tun hat“, informierte das Sozialministerium.

Der Impf-O-Mat steht ab sofort unter https://impf-o-mat.dranbleiben-bw.de/ zu Verfügung.

