Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Adler Mannheim verlieren gegen Bremerhaven: Nach dem 0:4 bei den Pinguins Bremerhaven findet Adler-Torhüter Felix Brückmann deutliche Worte: "So langsam sollte es uns auch um die Ehre gehen. Ich fühle mich jedenfalls nicht wohl dabei, immer zu verlieren."

Wo Ukraine-Geflüchtete in Mannheim Hilfe bekommen: Sie sind in Winterkleidung gekommen und haben kaum mehr als was sie am Leib tragen. Die Diakonie bietet deshalb Kleider und Lebensmittel für Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Mannheim geflohen sind.

SPD gewinnt Landtagswahl im Saarland: Laut Prognose hat die SPD die Landtagswahl im Saarland klar gewonnen. Damit liegt die Spitzenkandidatin Anke Relinger weit vor der bisher regierenden CDU.

Debatte über Parkinsel Ludwigshafen: Kann das Filmfestival woanders stattfinden? Und welche Schäden verursacht es ? Diese Fragen galt es bei der Ortsbegehung auf der Ludwigshafener Parkinsel zu klären.

Regionale Corona-Hotspots im Südwesten nicht möglich: In Baden-Württemberg kommen regionale Corona-Hotspots mit schärferen Auflagen nach einer rechtlichen Prüfung des Sozialministeriums nicht infrage.

Sting rockt in der SAP Arena: Sting zelebriert die Rückkehr der Großkonzerte nach Mannheim mit einem Weltklasse-Auftritt und politischen Gänsehaut-Momenten ohne große Worte.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2