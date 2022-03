Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warnstreik am Dienstag in pädagogischen Einrichtungen: Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag zu Warnstreiks in pädagogischen Einrichtungen auf. Auch in Mannheim wird daran teilgenommen. Es kann zu Einschränkungen kommen.

Rassismusvorwürfe am Mannheimer Hauptbahnhof: Nach Diskriminierungsvorwürfen am Mannheimer Hauptbahnhof haben sich Bahnhofshelfer und Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit zu klärenden Gesprächen getroffen.

Die Gründe für das Aus von Pavel Gross: Die Adler Mannheim ziehen mit der Entlassung von Pavel Gross und Mike Pellegrims die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. "Heute ist ein Neuanfang für diese Saison", sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

BASF-Chef Brudermüller - Russisches Gas kurzfristig nicht ersetzbar: Nach wie vor sind die Energiekosten für den Ludwigshafener Chemiekonzern sehr hoch. Doch BASF-Chef Martin Brudermüller sieht aktuell keine Chance, auf russische Gas-Importe zu verzichten.

Theresia Bauer und Thomas Puhl gekürt: Der deutsche Hochschulverband hat Theresia Bauer, die ihren Posten demnächst aufgibt, zum vierten Mal zur "Wissenschaftsministerin des Jahres" gekürt. Der "Rektor des Jahres" ist Thomas Puhl von der Uni Mannheim.

Schienenersatzverkehr zwischen Sandhofen und Luzenberg: Von Dienstag bis voraussichtlich Donnerstag, 14. April, wird auf dem Fahrtweg der Linie 3 ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Sandhofen und Luzenberg eingerichtet.

Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in den Quadraten: Drei bewaffnete Maskierte haben ein Wettbüro im Quadrat G 4 überfallen - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2