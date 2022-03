Enttäuschung in Speyer, Freude in Neustadt - eine der beiden Bewerberstädte aus der Pfalz hat sich im Rennen um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 durchgesetzt. „Wir haben es geschafft“, jubilierte die Neustadter Stadtverwaltung am Dienstagmittag in einer eilig verschickten Pressemitteilung. Im Büro sei auch Sekt geflossen, sagte Martina Annawald um 16 Uhr gegenüber dieser Redaktion.

