Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof müht sich ins Finale: Der SV Waldhof steht im Finale um den BFV-Pokal. Das 2:0 (0:0) beim SV Wagenschwend war allerdings keine Glanzleistung. Der Landesligist aus dem Odenwald bereitete dem Drittligisten lange Probleme.

Nachruf auf Foo-Fighters Drummer Taylor Hawkins: Vor einem Auftritt in Kolumbien wird der 50-Jährige „Zwilling“ von Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl tot in aufgefunden. Udo Dahmen, Chef der Mannheimer Popakademie, würdigt seinen verstorbenen Schlagzeuger-Kollegen.

Baden-Württemberg bereitet Ukraine-Hilfstransport vor: Der erste Lastwagen des Hilfstransports ging bereits am Samstag auf die Reise. Insgesamt sind nach Auskunft des Innenministeriums 15 Tonnen Hilfsgüter.

Adler Mannheim nach Niederlage verunsichert: Nachdem die Adler Mannheim am Freitag gegen die Pinguins Bremerhaven 0:2 verloren haben, wirkte Pavel Gross ratlos, fast resigniert. Bis zu den Play-offs ist es nicht mehr lange.

Niclas Kirkeløkkes neue Rolle bei den Rhein-Neckar Löwen: Immer wieder blieb Niclas Kirkeløkke bei den Rhein-Neckar Löwen hinter den Erwartungen zurück. Doch mit neuem Selbstvertrauen wird der Däne zunehmend zu einem echten Faktor.

